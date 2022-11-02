Армия Штурман Су-34 рассказал о подавлении средств ПВО противника в зоне спецоперации Летчики круглосуточно находятся на боевом дежурстве и готовы выполнять задачи в любое время суток и в любых метеоусловиях. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно выполнили боевые задачи в зоне специальной военной операции. Летчики круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования и выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России и союзных сил. «Выполняли боевые задачи по прикрытию союзных сил и подавлению средств ПВО противника в районе линии боевого соприкосновения. Задача выполнена успешно. Мы круглосуточно находимся на боевом дежурстве, готовы выполнять задачи в любое время и в любых метеоусловиях», - рассказал штурман экипажа Су-34 Айдар. Накануне летчик истребителя Су-35С рассказал о воздушном поединке с противником в зоне боевого соприкосновения. Инцидент произошел во время рутинного патрулирования. Со слов Александра, выполняя полет он обнаружил самолет противника и поразил его ракетой большой дальности, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика