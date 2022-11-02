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Артиллерийский кулак: кадры боевой работы самоходок «Мста-С» в зоне спецоперации

06:50 02.11.2022
Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) во время выполнения огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллерийские подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи по поражению артбатарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, а также уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника. Расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» ведется огонь на расстоянии до тридцати километров.

«К каждому нужно иметь подход, и с каждым необходимо работать, чтобы батарея работала слаженно, и огневые задачи выполнялись своевременно и точно», - сказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи Руслан.

Российские артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, стрельба из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллеристами Воздушно-десантных войск бронетехники и личного состава украинских войск. Российские десантники, применяя беспилотные летательные аппараты, оперативно обнаружили подразделения ВСУ при попытке скрытно приблизиться к позициям ВДВ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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