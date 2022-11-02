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Удар по командному пункту ВСУ: кадры боевого применения крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М»

05:00 02.11.2022
Командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы расчетов ОТРК «Искандер-М» при поражении наиболее важных объектов украинских войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры боевого применения крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе боевой работы пункт управления передал расчету ОТРК координаты цели для немедленного поражения объекта ВСУ. Исходя из параметров цели, расчет «Искандер-М» выполнил пуск крылатой ракеты, благодаря чему был уничтожен объект военной инфраструктуры украинских войск.

«Последней из пораженных целей был командный пункт противника. Объекты удачно поражены. Задачи выполняются на "отлично". Данный комплекс может нести в себе изделия разных калибров. Это крылатые и баллистические ракеты. Мы всегда готовы применить и одно, и второе изделие в зависимости от поставленных задач», - сказал командир стартовой батареи Анатолий.

Сразу после нанесения удара ракетчики свернули огневые позиции и переместились в район перезаряжания для пополнения боекомплекта. Командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы расчетов ОТРК «Искандер-М» при поражении наиболее важных объектов Вооруженных сил Украины.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы российской артиллерии в ходе спецоперации. Сегодня артиллерийские подразделения - это надежная опора и прикрытие для танковых и мотострелковых соединений Вооруженных сил РФ, в любую минуту готовые нанести массированный удар и не дать противнику продвинуться вглубь обороны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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