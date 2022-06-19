Хуснуллин сообщил о разработке мастер-плана развития Мариуполя

В конце мая Минстрой рассказал о создании департамента, который займется восстановлением ЛНР и ДНР.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных украинских территорий. В ходе него, в частности, обсуждался мастер-план развития Мариуполя.

«Обсуждали, что будет вместо "Азовстали", как будет проходить благоустройство - что сможем построить нового, а что восстановим», - подчеркнул Хуснуллин на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

В конце мая Минстрой сообщил о создании департамента, который займется восстановлением Луганской и Донецкой народных республик. Профильный департамент будет заниматься в том числе и формированием с последующей реализацией федеральной адресной инвестиционной программы.

Кроме этого, в мае правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Так, Марат Хуснуллин сказал, что уже приняты соответствующие решения и российские власти готовы финансировать этот процесс.