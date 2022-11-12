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Шаг к мирной жизни: в Мариуполе запустили работу многофункционального медцентра МО РФ

Андрей Лазарев
05:00 12.11.2022
Медцентр, строительство которого осуществили под ключ военные строители Минобороны России, возвели всего за три месяца. Такого оснащения в Мариуполе никогда до сегодняшнего дня не было.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От электронной схемы здания на стене до современного оборудования для лечения и диагностики: УЗИ и эндоскопия, а также 3D-томограф, который позволяет вывести на экран монитора объемное изображение.

«Сто двадцать восемь срезов. Достаточно мощный аппарат. Дифференцировать какие-то диагнозы. Онкология, образования, травмы - это все помогает врачам», - объяснила лаборант КТ Оксана Леонова.

Многофункциональный медицинский центр, возведенный по типовому проекту военно-строительного комплекса Министерства обороны России рассчитан на 60 койко-мест. В палатах обеспечены все необходимые условия. Так, в палатах создана централизованная подача кислорода, на стенах - ультрафиолетовый рециркулятор на стенах для обеззараживания воздуха. Вместе с тем работает система вентиляции, есть кондиционер и телевизор.

О том, что в Мариуполе открылся многофункциональный медцентр, Татьяна Лизунова, конечно, слышала, но когда пришла сюда за рентгеновским снимком - по-настоящему удивилась. Светлые кабинеты, просторные коридоры, новое оборудование, чуткие врачи - женщина, пережившая весь ужас боевых действий, уже успела отвыкнуть от квалифицированной медпомощи.

«За то все время, что мы пережили, это было очень тяжело. Приходилось рассчитывать только на себя. И если есть какие-то знакомые, соседи-врачи, которые понаоставались, бегали по своим узнавали. А так, специализированных центров не было, конечно», - вспоминает Татьяна.

Женщина благодарит персонал, а именно таких специалистов, как врач-рентгенолог Филлип Шуняев. Он приехал в Мариуполь из Петербурга, когда узнал, что в городе остро не хватает медиков.

«Поток пациентов абсолютно разного профиля. Изначально думал, надо исключать туберкулез, потому что люди сидели в подвалах, да. Основная причина - там голодали. А в принципе врачей не хватает, и много заболеваний там с пазухами, с костями. Так что приходится делать все, описывать все. И давать какие-то рекомендации куда идти, что делать», - утверждает Шуняев.

Медцентр, строительство которого осуществили под ключ военные строители Минобороны России, возвели всего за три месяца. Такого оснащения в Мариуполе никогда до сих пор не было, говорит исполняющий обязанности главного врача больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский. Он показывает нашей съемочной группе подвал, где с февраля по апрель, без отопления и практически в темноте, мариупольские медики провели более 800 операций и даже принимали роды.

«Как ни парадоксально звучит, хотя условно все было стерильно, но ни одного нагноения после наших операций не было. Мы забыли, что такое ковид, хотя скученность населения была колоссальная, здесь не было вентиляции», - отметил Орлеанский.

Огнестрельные и осколочные ранения, в основном рук и ног - медики работали в тяжелейших условиях. Но эта страница, к счастью, уже перевернута, говорят врачи и пациенты. С открытием нового комплекса, где можно получить все виды медпомощи, город сделал еще один шаг к восстановлению мирной жизни.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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