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С чистого листа: как потерявшие жилье жители Мариуполя переезжают в новые квартиры

Роман Закурдаев
06:08 22.10.2022
Минобороны России планирует возвести в городе 12 пятиэтажных домов на 2,5 тысячи жителей, из них три — уже готовы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Типичная картина для микрорайонов на левом берегу Мариуполя — дома, рядом с бывшим заводом «Азовсталь», где шли тяжелейшие бои, не подлежат восстановлению. Тысячи семей потеряли жилье и находятся в трудном положении. Кто-то живет у знакомых, друзей и родных, другие и вовсе покинули город. Однако строительство в городе идет полным ходом — жителям постепенно выдают новые квартиры.

Пара коробок с вещами, немного одежды — все, что осталось у Анатолия и Людмилы Жидковых. Их трехкомнатная квартира сгорела во время уличных боев за Мариуполь. Сначала, как и многие, они жили в подвале, потом фактически на улице. Без электричества, нормальной еды и тепла. 

«Последние дни, дня четыре-пять — это ужас, холодно. Одеваешь куртки длинные и брюки ватные», — рассказывает Анатолий Жидков.

Пенсионеры Жидковы — первые новоселы в бывшем студенческом общежитии. Капитальный ремонт здания сделали строители из Тульской области. В общежитие будут временно заселять нуждающихся в жилье мариупольцев. Комнаты маневренного фонда пусть и небольшие, но здесь созданы все условия: тепло, сухо, есть свет и вода, завезли мебель и технику. 

«Многие мариупольцы не уехали никуда, а остались. Даже некоторые в подвалах ночуют, но никуда не едут, и мы тоже никуда... Здесь мой город родной, я люблю его, прожили мы тут 54 года, куда я буду ездить», — говорит Людмила Жидкова.

Во временное жилье планируют переселить от трех до пяти тысяч человек, чьи дома не успевают восстановить к зиме. Под маневренный фонд в основном приспосабливают общежития по всему Мариуполю. С очередного отремонтированного здания уже снимают строительные леса, благоустраивают территорию.

Значительная часть мариупольцев, которые еще пару месяцев назад готовили еду у себя во дворе на костре, по-прежнему остаются в своих домах. Где-то уже успели заменить окна и восстановить канализацию и электричество, где-то это еще только предстоит сделать. Времени до первых заморозков остается все меньше. 

После столь масштабных разрушений Мариуполь довольно быстро пришел в себя. На улицах все больше людей и автомобилей. Работают коммунальные службы. Меняется облик города. Дома, которые были фактически уничтожены во время боев постепенно сносят. Жителей переселяют в новые квартиры. Дома возводят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. Три дома готовы к заселению, еще три — на очереди. 

Всего Министерство обороны планирует построить 12 пятиэтажных домов на 2,5 тысячи  жителей. После оформления всех необходимых документов взамен утраченного жилья мариупольцы бесплатно получают квартиры.

«Практически ничего не осталось. Куча хлама», — комментирует фотографии своего дома местная жительница Анна.

Квартира женщины была разрушена после попадания артиллерийского снаряда. Сегодня ее неожиданно пригласили в администрацию города. Сначала думала, что это простая формальность. Оказалась, что уже через пару недель она сможет получить ордер на новую квартиру.

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