СПЧ обратился к ООН и правозащитникам после расстрела российских пленных украинскими боевиками
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных после расстрела российских пленных. Об этом говорится в заявлении СПЧ.
Члены комиссии по связям с международными организациями присоединяются к призывам ООН тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, отметили в Совете. При этом уточняется, что подобные действия украинских радикалов и воюющих на их стороне боевиков не единичны — в марте 2022 года были опубликованы кадры расстрела российских военнослужащих в Киевской области, одним из убийц оказался боевик так называемого «Грузинского легиона».
«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в сообщении.
В СПЧ добавили, что обращаются, в первую очередь, к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, так как призывы к европейским защитникам могут остаться без ответа, а их оценки подвергаются корректировке из-за давления политиков.
В Сети ранее появилось видео с последствиями жесткой расправы украинских радикалов над безоружными и обездвиженными российскими военнопленными. В Минобороны России заявили, что это зверское убийство — не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран.
Накануне к международным организациям с требованием осудить расправу над российскими военнопленными и провести тщательное расследование инцидента обратился МИД России.