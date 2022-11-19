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СПЧ обратился к ООН и правозащитникам после расстрела российских пленных украинскими боевиками

Анна Касаткина
15:18 19.11.2022
Российские правозащитники считают, что необходимо создать международную комиссию для расследования этого и других военных преступлений радикалов.
СПЧ обратился к ООН и правозащитникам после расстрела российских пленных украинскими боевиками
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных после расстрела российских пленных. Об этом говорится в заявлении СПЧ.

Члены комиссии по связям с международными организациями присоединяются к призывам ООН тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, отметили в Совете. При этом уточняется, что подобные действия украинских радикалов и воюющих на их стороне боевиков не единичны — в марте 2022 года были опубликованы кадры расстрела российских военнослужащих в Киевской области, одним из убийц оказался боевик так называемого «Грузинского легиона».

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в сообщении.

В СПЧ добавили, что обращаются, в первую очередь, к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, так как призывы к европейским защитникам могут остаться без ответа, а их оценки подвергаются корректировке из-за давления политиков.

В Сети ранее появилось видео с последствиями жесткой расправы украинских радикалов над безоружными и обездвиженными российскими военнопленными. В Минобороны России заявили, что это зверское убийство — не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран.

Накануне к международным организациям с требованием осудить расправу над российскими военнопленными и провести тщательное расследование инцидента обратился МИД России.

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