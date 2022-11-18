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МИД РФ потребовал от международных организаций расследовать расправу над российскими пленными

Анна Касаткина
20:35 18.11.2022
Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к жестокому обращению с российскими военнослужащими, заявила представитель МИД Мария Захарова.
МИД РФ потребовал от международных организаций расследовать расправу над российскими пленными
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МИД России потребовал от международных организаций осудить расправу над российскими военнопленными и провести тщательное расследование инцидента. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, шокирующее видео с расстрелом пленных, широко разошедшееся в Сети, является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов и грубого нарушения Украиной международного права, в том числе Женевской конвенции, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Захарова отметила, что Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к жестокому обращению с российскими пленными, к убийствам, пыткам, избиениям и другим деяниям, которые снимают и распространяют сами боевики. «Коллективный Запад» при этом оставляет все свидетельства без внимания и во всем активно поддерживает Киев, что делает его соучастником, добавила представитель МИД.

«Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — заключила Захарова.

В Сети ранее появилось видео, на котором запечатлена жестокая расправа украинских радикалов над безоружными российскими военнопленными. В Минобороны России заявили, что это зверское убийство — не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран. 

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