В ООН призвали расследовать сообщения о нарушении прав человека после видео расправы над пленными ВС РФ

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что все стороны конфликта должны также привлекать виновных к ответственности.

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В Организации Объединенных Наций призвали проводить расследования всех сообщений, касающихся нарушения прав человека и привлекать виновных к ответственности. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обращение омбудсмена Донецкой Народной республики Дарьи Морозовой по факту опубликованного видео с убитыми российскими военнопленными.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство потребовало от международных организаций осудить расправу над российскими военнопленными и провести тщательное расследование инцидента. По ее словам, шокирующее видео с расстрелом пленных, широко разошедшееся в Сети, является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов и грубого нарушения Украиной международного права

В Минобороны России заявили, что убийство выродками ВСУ российских пленных не получится представить «исключением». Так оборонное ведомство отреагировало на опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских боевиков над российскими пленными.