В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ООН призвали расследовать сообщения о нарушении прав человека после видео расправы над пленными ВС РФ

Максим Крюков
04:51 19.11.2022
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что все стороны конфликта должны также привлекать виновных к ответственности.
В ООН призвали расследовать сообщения о нарушении прав человека после видео расправы над пленными ВС РФ
© Фото: Christoph Hardt, www.imago-images.de, Global Look Press
Читайте нас на:

В Организации Объединенных Наций призвали проводить расследования всех сообщений, касающихся нарушения прав человека и привлекать виновных к ответственности. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обращение омбудсмена Донецкой Народной республики Дарьи Морозовой по факту опубликованного видео с убитыми российскими военнопленными.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство потребовало от международных организаций осудить расправу над российскими военнопленными и провести тщательное расследование инцидента. По ее словам, шокирующее видео с расстрелом пленных, широко разошедшееся в Сети, является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов и грубого нарушения Украиной международного права

В Минобороны России заявили, что убийство выродками ВСУ российских пленных не получится представить «исключением». Так оборонное ведомство отреагировало на опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских боевиков над российскими пленными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Военные врачи в госпитале Бурденко разработали и внедрили метод «выращивания» конечностей с помощью 3D-моделей
01:31 Армия
Начальник ракетных войск и артиллерии рассказал, как РСЗО «Торнадо» показали себя в ходе СВО
00:20 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
00:33 В стране и мире
Видео
Награжденный Путиным экипаж «Арарата» рассказал, как перевозил людей через Днепр в туман и ночью
01:10 В стране и мире
На Украине заявили о взрыве на промышленном объекте в Запорожье
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.