Россия содержит военнопленных в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боевик украинской армии Андрей Тулохов, попавший в плен неподалеку от населенного пункта Макеевка, рассказал об условиях содержания. По словам мужчины, плохих отзывов от других военнопленных он не слышал и сам претензий к не имеет.

«Обращение адекватное, личный состав имеет профессиональный уровень, претензий не имею, с питанием проблем нет», - рассказал он.

Украинские боевики содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В то же время информация о зверствах, которым подвергаются россияне в украинском плену, поступает регулярно.

Недавно опубликованные кадры массового убийства российских военнопленных подтверждают бесчеловечность действующей украинской власти, а также всех тех, кто ее поддерживает, сообщает МО РФ. На видео - националисты ВСУ расстреливают более десяти человек прямыми выстрелами в голову. При этом видно, что военнопленные из России обездвижены.

На фоне этих событий Минобороны РФ заявило, что подобная жестокость является распространенной практикой в ВСУ, которая поддерживается официальной позицией Киева и игнорируется западными странами. Отвечать придется за каждого замученного и убитого пленного, предупредило военное ведомство России.