«Хорошо кормят, не обижают»: украинский военнопленный рассказал об условиях своего содержания

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На фоне бесчеловечного отношения и зверств со стороны украинских националистов к пленным российским военнослужащим, сложившие оружие украинские бойцы рассказали о своих условиях содержания.

«Здесь хорошо кормят, питание трехразовое. Утром дают кашу, в обед суп, а вечером кашу с чаем. Никто не обижает, ко мне нормально относятся. Хочу сказать парням, которые стоят на границах, чтобы не сопротивлялись. Тут спокойно», - рассказал пленный ВСУ.

Как и многие до него, этот боевик заявил, что не собирался ни с кем воевать. Мобилизовали его прямо посреди дороги, за рулем собственного автомобиля.

«Ехал на машине, меня остановила полиция. С инспектором был представитель военкомата, который мне вручил повестку. Сказал, чтобы я через два дня явился в военкомат. Там я прошел медосмотр и отправился в Мукачево в пограничные войска. Нас перекинули под Макеевку на передовую и там я попал в плен», - добавил он.

Ранее в социальных сетях появились шокирующие кадры расправы украинских националистов над безоружными российскими военнослужащими. В Минобороны России заявили, что произошедшее подчеркивает живодерскую сущность нынешнего киевского режима, а также тех, кто его поддерживает.

МИД России потребовал от международных организаций осудить расправу над российскими военнопленными и провести тщательное расследование инцидента. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, шокирующее видео с расстрелом пленных, является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов и грубого нарушения Украиной международного права, в том числе Женевской конвенции, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.