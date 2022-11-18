Песков пояснил, по каким объектам на Украине наносятся ракетные удары

В качестве целей выбираются только те объекты, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, какие именно объекты инфраструктуры Украины подвергаются ракетным ударам со стороны РФ. Он объяснил, что в качестве целей выбираются только определенные предприятия.

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима» - подчеркнул Песков.

Ранее МИД Польши обвинил Россию в падении ракеты на село Пшеводув неподалеку от украинско-польской границы. Данный инцидент произошел 15 ноября, в день когда российская армия нанесла очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Минобороны РФ опровергло заявление польской стороны, огласив свою официальную позицию. Она состоит в том, ракетные удары ВС РФ наносились исключительно по целям, находящимся на территории Украины; снаряд, упавший на территории Польши, был выпущен комплексом C-300, стоящим на вооружении ВСУ; обвинения иностранными официальными лицами и средствами массовой информации России в причастности к инциденту являются провокацией, направленной на эскалацию ситуации.