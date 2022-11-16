В МО РФ подчеркнули, что удары наносились по целям не ближе 35 километров от украинско-польской границы

Минобороны сообщило, что специалисты идентифицировали найденные в Польше обломки как элементы ракеты комплекса ПВО С-300 ВС Украины.

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На официальном брифинге Минобороны РФ сообщило, что найденные после падения ракеты в селе Пшеводув обломки являются элементами снаряда, выпущенного ВСУ.

«Идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины», - огласило результаты проверки Министерство обороны.

В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что удары по территории Украины совершались по целям, находящимся на расстоянии не менее 35 километров от украинско-польской границы.

«Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины», - заявили в ведомстве.

При этом МО РФ квалифицирует заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских» ракет как намеренную провокацию.

Ранее о причастности Украины к инциденту в Польше сообщило международное агентство AP. В публикации излагалось, что упавшая ракета выпущена украинскими средствами ПВО.