МО РФ: удар высокоточным оружием нарушил переброску резервов врага и доставку иностранного оружия

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что цели удара были достигнуты, а ракеты попали точно в назначенные объекты.

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В Минобороны России заявили, что сосредоточенный удар высокоточным оружием нарушил переброску резервов украинских боевиков. Об этом сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», - сообщил Конашенков.

По его словам, удар российским высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования был нанесен по объектам военного управления и ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

Игорь Конашенков подчеркнул, что цели удара были достигнуты, а ракеты попали точно в назначенные объекты.

Также были поражены украинские производственные мощности по изготовлению ракетного оружия и уничтожен арсенал с поставленным из-за рубежа артиллерийским вооружением, которое противник уже подготовил для отправки в войска.

Кроме этого, в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов