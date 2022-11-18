МО РФ: удар высокоточным оружием нарушил переброску резервов врага и доставку иностранного оружия
В Минобороны России заявили, что сосредоточенный удар высокоточным оружием нарушил переброску резервов украинских боевиков. Об этом сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», - сообщил Конашенков.
По его словам, удар российским высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования был нанесен по объектам военного управления и ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.
Игорь Конашенков подчеркнул, что цели удара были достигнуты, а ракеты попали точно в назначенные объекты.
Также были поражены украинские производственные мощности по изготовлению ракетного оружия и уничтожен арсенал с поставленным из-за рубежа артиллерийским вооружением, которое противник уже подготовил для отправки в войска.
Кроме этого, в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республике.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов