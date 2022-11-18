МО РФ: удар высокоточным оружием поразил объекты ОПК Украины и связанную с ним инфраструктуру

Цели удара достигнуты, все ракеты попали точно в назначенные объекты, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вчера российские военные ударили по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, цели удара достигнуты, все ракеты попали в назначенные объекты, поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с поставленной Украине со стороны Запада артиллерией.

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил о нарушении переброски украинских резервов и доставки иностранных вооружений в районы боевых действий.

Также в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции говорится об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами на полигоне в Ставропольском крае.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов