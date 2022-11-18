МО РФ: удар высокоточным оружием поразил объекты ОПК Украины и связанную с ним инфраструктуру
Вчера российские военные ударили по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, цели удара достигнуты, все ракеты попали в назначенные объекты, поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с поставленной Украине со стороны Запада артиллерией.
Представитель российского оборонного ведомства также сообщил о нарушении переброски украинских резервов и доставки иностранных вооружений в районы боевых действий.
Также в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции говорится об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами на полигоне в Ставропольском крае.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов