В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ при наступлении освободили населенный пункт Опытное в ДНР, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил о безуспешных попытках контратак со стороны украинских боевиков в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка с целью остановить наступление ВС РФ. По словам представителя российского оборонного ведомства, подразделения противника были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 100 человек в личном составе, добавил Конашенков. Также уничтожены один танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.

Российские войска сорвали попытки противника атаковать на Купянском направлении, потери вооруженных формирований Украины в живой силе превысили 50 человек. На Краснолиманском направлении также пресечена попытка украинских боевиков атаковать в направлении Червонопоповки. Подразделения противника были остановлены и рассеяны. Украинская стороны потеряла до 40 человек.

На брифинге говорится, что вчера ВС РФ нанесли удар по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов