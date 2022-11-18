В МО РФ сообщили об уничтожении арсенала украинских боевиков с западным артиллерийским вооружением

Арсенал был уничтожен в ходе сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского арсенала с западным артиллерийским вооружением. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Арсенал был уничтожен в ходе сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты. В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. В их ходе были поражены пункты управления украинских боевиков в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области и Димитрово Запорожской области. Огневому поражению подверглись и 83 вражеских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 172 районах.

Были подведены и результаты контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе была уничтожена украинская пусковая установка РСЗО «Ураган».

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о боевой работе российских средств ПВО за сутки. Были сбиты два украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Гончаровка в ЛНР и Никольское в ДНР.

Еще удалось перехватить 10 украинских снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Стрелечья (Харьковская область), Макеевка, Иловайск (ДНР).

Конашенков озвучил и актуальные данные потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 522 беспилотников, 388 ЗРК, 6 689 танков и других боевых бронированных машин, 3 595 орудий и минометов, а также более 7 266 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также Игорь Конашенков заметил, что удар высокоточным оружием нарушил переброску резервов врага и доставку иностранного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов