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В МО РФ сообщили об уничтожении арсенала украинских боевиков с западным артиллерийским вооружением

13:19 18.11.2022
Арсенал был уничтожен в ходе сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского арсенала с западным артиллерийским вооружением. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Арсенал был уничтожен в ходе сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. 

«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты. В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. В их ходе были поражены пункты управления украинских боевиков в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области и Димитрово Запорожской области. Огневому поражению подверглись и 83 вражеских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 172 районах. 

Были подведены и результаты контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе была уничтожена украинская пусковая установка РСЗО «Ураган».

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о боевой работе российских средств ПВО за сутки. Были сбиты два украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Гончаровка в ЛНР и Никольское в ДНР.

Еще удалось перехватить 10 украинских снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Стрелечья (Харьковская область), Макеевка, Иловайск (ДНР). 

Конашенков озвучил и актуальные данные потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 522 беспилотников, 388 ЗРК, 6 689 танков и других боевых бронированных машин, 3 595 орудий и минометов, а также более 7 266 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Также Игорь Конашенков заметил, что удар высокоточным оружием нарушил переброску резервов врага и доставку иностранного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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