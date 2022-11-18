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В МИД РФ не исключили новых контактов с США после встречи в Каире по ДСНВ

Тимур Шерзад
11:50 18.11.2022
Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что, если американцы проявят интерес к таким контактам, Россия отказываться не будет.
В МИД РФ не исключили новых контактов с США после встречи в Каире по ДСНВ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не исключает новых контактов с Соединенными Штатами на более высоком уровне после встречи в Каире. 

«Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем», - ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов. 

Ранее Рябков заявил, что у Украины есть возможности изготовить «грязную бомбу». 

В самих же Соединенных Штатах Республиканская партия реализует свое большинство в нижней палате конгресса - она требует провести аудит направляемых на поддержку Киева средств, а также проведет расследование против президента США Байдена и его семьи.

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