Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что, если американцы проявят интерес к таким контактам, Россия отказываться не будет.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не исключает новых контактов с Соединенными Штатами на более высоком уровне после встречи в Каире.

«Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем», - ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Рябков заявил, что у Украины есть возможности изготовить «грязную бомбу».

В самих же Соединенных Штатах Республиканская партия реализует свое большинство в нижней палате конгресса - она требует провести аудит направляемых на поддержку Киева средств, а также проведет расследование против президента США Байдена и его семьи.