В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что у Украины есть возможности изготовить «грязную бомбу»

Тимур Шерзад
10:23 18.11.2022
Также замминистра иностранных дел Сергей Рябков заметил, что Украина может применить «грязную бомбу» в провокационных целях.
В МИД РФ заявили, что у Украины есть возможности изготовить «грязную бомбу»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Украина имеет возможности для создания «грязной бомбы», причем далеко не только там, где проверяло Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Возможности для изготовления подобного устройства и его применение в провокационных целях на Украине есть», - сказал Рябков журналистам.

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой заявлялось, что на Украине якобы не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы».

Также «Звезда» показывала, какая сложилась обстановка в Запорожской области и на ЗАЭС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 В стране и мире
Валуев отреагировал на информацию о своей госпитализации
10:23 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что у Украины есть возможности изготовить «грязную бомбу»
09:04 В стране и мире
Росавиация до 27 ноября продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны
08:37 В стране и мире
В минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до США
08:09 В стране и мире
Песков пояснил, по каким объектам на Украине наносятся ракетные удары
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.