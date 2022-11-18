В МИД РФ заявили, что у Украины есть возможности изготовить «грязную бомбу»

Также замминистра иностранных дел Сергей Рябков заметил, что Украина может применить «грязную бомбу» в провокационных целях.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Украина имеет возможности для создания «грязной бомбы», причем далеко не только там, где проверяло Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Возможности для изготовления подобного устройства и его применение в провокационных целях на Украине есть», - сказал Рябков журналистам.

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой заявлялось, что на Украине якобы не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы».

Также «Звезда» показывала, какая сложилась обстановка в Запорожской области и на ЗАЭС.