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Республиканцы проведут расследование против Байдена и его семьи

Анна Касаткина
20:04 17.11.2022
По словам республиканца Джеймса Комера, члены семьи президента могут быть вовлечены в различные преступные схемы.
Республиканцы проведут расследование против Байдена и его семьи
© Фото: kay nietfeld dpa globallookpress
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Расследование участия семьи президента США Джо Байдена в международных преступных бизнес-схемах станет главным приоритетом для республиканцев. Об этом заявил республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер.

По его словам, планируется выяснить, вовлечены ли члены семьи президента в мошенничество, нарушали ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовали ли в сговорах по отмыванию денег, а также почему Байден «врал народу», зная об участии его семьи в этих бизнес-схемах.

«Это расследование будет на верхней позиции в списке наших приоритетов... Доказательства заставляют задаться вопросом — является ли Джо Байден риском для национальной безопасности, скомпрометирован ли он иностранными правительствами», — сказал Комер.

Законодатель отметил, что сын президента Хантер Байден вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам семьи. В частности, Комер считает, что Байден-младший мог быть связан с торговлей людьми, пишет РИА Новости.

В 2020 году газета New York Post опубликовала ряд компрометирующих материалов, основанных на информации, якобы найденной в ноутбуке сына Байдена, обнаруженного в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской передал копию жесткого диска экс-мэру Нью-Йорка и личному адвокату на тот момент президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, позднее ноутбук изъяло Федеральное бюро расследований (ФБР). По данным издания Daily Mail, в ноутбуке, в частности, находились фотографии, которые могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. В марте 2022 года издания со ссылкой на материалы из ноутбука подтвердили причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине.

Ранее газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщила, что следователи ФБР собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений Хантеру Байдену в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве.

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