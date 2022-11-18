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Удары с земли и с воздуха: как ВС РФ утюжат позиции украинских боевиков в зоне спецоперации

Мария Герман
11:09 18.11.2022
Российские артиллеристы в зоне СВО используют самый мощный в мире миномет - «Тюльпан». В это же время по живой силе и технике противника отрабатывает боевая авиация.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Благодаря крупному калибру и особенностям баллистики мины «Тюльпанов» с легкостью пробивают бетонные конструкции толщиной до трех метров. Расчет миномета применяет боеприпасы массой до 230 килограммов. Они способны разрушать объекты противника на значительном расстоянии.

Движение - это жизнь. В зоне специальной военной операции это выражение имеет более глубокий смысл. Батареи постоянно маневрируют и меняют огневые позиции, чтобы уйти от ответного удара. Механики-водители и боевые машины за это время успели стать единым целым. За день они могут проехать несколько десятков километров.

Поражает и скорость заряжания орудий в полевых условиях. В несколько раз быстрее норматива расчеты загружают реактивные снаряды «Града» в пусковую установку.

С воздуха удары по военным объектам и технике националистов наносит боевая авиация ВКС России. Практически каждый вылет заканчивается уничтожением противника. Яркая точка и ровная белая линия позади - именно так пуск ракеты видит пилот самолета, но двигаться заданным курсом нет необходимости. Ракета управляемая - сама достигнет цели. Су-35С делает противоракетный маневр и уходит под облака. Итог боевого вылета: сбитый вражеский самолет и уничтоженный радиолокатор подсвета и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300.

Истребители и бомбардировщики ВКС России ежедневно несут боевое дежурство, патрулируя воздушное пространство в заданных районах, и помогают подразделениям сухопутным войск освобождать все больше новых территорий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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