Накрыть огненным «одеялом»: кадры боевого применения РСЗО «Град» в Запорожской области

После нанесения удара, расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию, чтобы избежать ответного огня, пополнить боезапас и приступить к дальнейшему выполнению боевых задач.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили объекты и позиции вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» опубликовало Минобороны России.

Батарея получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ.

«Поступила информация о скоплении живой силы противника. От взвода до двух взводов окапывались. Готовили опорные пункты и маскировались. Туда съезжалась техника, как гражданская, так и военная, что-то выгружалось. Вероятно боеприпасы. Скорее всего изготавливали очередной взводный опорный пункт на каком-то бугре или высотке», - рассказал командир артиллерийского подразделения с позывным «Казань».

Точным залпом инфраструктура неприятеля была уничтожена. После нанесения удара, расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию. Перезаряжание «Градов» происходит в запасных районах, после чего бойцы выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

«В виду контрбатарейной борьбы приходится работать очень быстро, потому что у них есть тоже примерные данные о нашем направлении, но мы их постоянно меняем, переезжаем, перекатываемся как бы», - добавил российский военнослужащий.

Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы 240-миллиметрового самоходного минометного орудия «Тюльпан» Центрального военного округа в зоне проведения специальной операции. Его расчеты специализируются на уничтожении капитальных бетонных сооружений, опорных пунктов и крупных укрепрайонов противника. Благодаря калибру и особенностям баллистики снаряды «Тюльпана» могут пробивать бетонные конструкции толщиной около трех метров. Расчет миномета применяет снаряды массой до 230 килограммов, которые способны разрушать объекты противника на значительном удалении.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов