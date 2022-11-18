Проносясь над облаками: кадры боевой работы Су-35С ВКС России в зоне спецоперации

Во время одного из вылетов российский летчик уничтожил самолет и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных формирований украинских националистов.

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Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России отработал патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Кадры боевых вылетов Су-35С опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Истребитель ВКС России выполнял полет с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов российский летчик своевременно обнаружил и уничтожил самолет, а также радиолокатор подсвета и наведения (РПН) зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных формирований украинских националистов.

«Во время патрулирования в воздушном пространстве обнаружил воздушную цель. Определил ее как самолет противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск. По прилете получил данные с объективного контроля, что цель была поражена», - рассказал летчик Су-35С Тарас.

Ранее командир экипажа МиГ-31 рассказал, как уничтожил украинский Су-24. Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в ходе спецоперации. Во время одного из вылетов летчики обнаружили воздушную цель. При помощи ракеты «воздух-воздух» удалось уничтожить украинский самолет Су-24.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.