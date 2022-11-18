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Разрушить укрытия врага: кадры боевой работы самоходного минометного орудия «Тюльпан» в зоне СВО

06:00 18.11.2022
Расчеты орудия специализируются на уничтожении капитальных бетонных сооружений, опорных пунктов и крупных укрепрайонов противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы 240-миллиметрового самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» Центрального военного округа в зоне проведения специальной операции. Его расчеты специализируются на уничтожении капитальных бетонных сооружений, опорных пунктов и укреплений противника.

Благодаря калибру и особенностям баллистики снаряды «Тюльпана» могут пробивать бетонные конструкции толщиной до трех метров. Расчет миномета применяет боеприпасы массой до 230 килограммов, которые способны разрушать объекты противника на значительном удалении.

После боевого применения «Тюльпаны», во избежание ответного удара, уходят в запасной район, где пополняют боекомплект и продолжают наносить огневое поражение ВСУ.

«Один снаряд отстреляем и меняем огневую позицию, чтобы противник не засек. Могут накрыть "кочующим минометом", "Ураганом" или, например, HIMARS», - рассказал командир расчета миномета «Тюльпан».

Ранее наводчик САУ «Мста-С» рассказал об уничтожении позиций националистов. Российские бойцы уничтожают огневые позиции боевиков, бронетехнику и минометные батареи врага в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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