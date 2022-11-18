Politico: Евросоюз заморозил российские активы на сумму 68 млрд евро

При этом, согласно документу Еврокомиссии, большинство этих средств находилось в Бельгии.

© Фото: Wiktor DabkowskiZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому российские активы на сумму 68 миллиардов евро были заморожены. Об этом сообщает газета Politico.

При этом отмечается, что большинство замороженных средств находилось в Бельгии.

«На Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро», - сообщает газета.

На втором месте по количеству замороженных российских активов оказался Люксембург - 5,5 миллиарда евро.

Долю национальных активов РФ среди замороженных Еврокомиссия оценила примерно в половину - 33,8 миллиарда.

Представители российского МИД, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно называли заморозки Евросоюзом российских активов грабежом. Блокировка золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов, совершенная западными странами вскоре после начала СВО, согласно официальной позиции РФ, является незаконной.

Чтобы формализировать изъятие этих средств, была также задействована Генассамблея ООН. В ноябре там была составлена резолюция по вопросам репараций Украине, которую постоянный представитель России в организации Василий Небензя охарактеризовал как абсолютно юридически неграмотную.