Песков: резолюция ГА ООН о репарациях Украине - формализация грабежа России

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Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательстве выплат Россией репараций Украине является попыткой завершить грабеж, начатый весной этого года. По словам пресс-секретаря, соответствующая резолюция нужна для формализации незаконной блокировки золотовалютных фондов РФ.

«Формализация грабежа с использованием площадки Организации объединенных наций», - подчеркнул он.

Также он заявил, что Москва будет относится данному решению как не являющемуся юридически обязывающим.



Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции о репарациях Украине еще больше усилит мировую напряженность.