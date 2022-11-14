Небензя заявил, что резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине вернется инициаторам «бумерангом»

Постпред РФ отметил, что принятие документа еще больше усилит мировую напряженность.

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Генеральная ассамблея (ГА) ООН большинством голосов приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Заседание ООН прошло по инициативе Гватемалы, Канады, Нидерландов и Украины. Резолюцию поддержали 94 страны-члена организации, против высказались 14, еще 73 государства воздержались, сообщает РИА Новости.

Резолюция рекомендует создание при сотрудничестве Украины реестра нанесенного ей ущерба, в дальнейшем он будет служить «задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений».

Против принятия документа высказалась Россия, так как проект резолюции «не выдерживает юридической критики» и является «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права». Как предупредил постпред РФ при ООН, принятие резолюции может «бумерангом» вернуться его инициаторам, кроме того, по его словам, это приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире.

Другие страны, высказавшиеся против принятия резолюции, указывали на необходимость более глубоко обсуждать подобные инициативы, отмечали несовершенство юридической базы документа, а также то, что такое решение несправедливо к другим странам, понесшим урон от действий Запада и не получившим компенсаций.