В стране и мире Захарова назвала воровством заморозку российских активов в ЕС Ирина Елагина Мария Захарова прокомментировала заявление представителя ЕС о возможной конфискации активов РФ. © Фото: Daniel Kalker, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заморозку российских активов с воровством и призвала европейское сообщество честно называть вещи своими именами. «А это не заморозка, это воровство, мы убедительно просим представителей Европейского союза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», - сказала Захарова в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что цель ЕС - конфискация российских активов в Европе. По мнению дипломата, Евросоюз на протяжении нескольких лет отказывается от защиты российской собственности, что противоречит закону. «Не первый год существующее явление, и такой практике не первый год откровенно попустительствует высшая судебная власть Евросоюза - суд ЕС. Он отказывается защищать собственность россиян, по сути открыто декларируя примат политической целесообразности над законом», - подчеркнула Захарова. Представитель МИД отметила, что ЕС нацелился на государственные активы РФ, и расценила это как «грабеж средь бела дня, воровство». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель ЕС - не только заморозка, но и конфискация российских активов с использованием их для помощи Укриане, западных политиков останавливает лишь отсутствие правовой базы для конфискации. Экспертное мнение и аналитика