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В МИД РФ назвали безосновательными обвинения в поставках Ираном беспилотников

Ян Брацкий
08:28 17.11.2022
По мнению замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Вершинина, своими действиями Запад пытается оправдать собственные незаконные поставки оружия Киеву.
В МИД РФ назвали безосновательными обвинения в поставках Ираном беспилотников
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Обвинения со стороны коллективного Запада в адрес Ирана в якобы поставках беспилотников России безосновательны. Таким образом союзники Киева пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД», - сказал Вершинин в беседе с РИА Новости.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали все обвинения. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран поставлял в Россию беспилотные системы, но еще до начала спецоперации.

Ранее Франция, Великобритания и Германия попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину, чтобы выяснить, как соблюдается резолюция, запрещающая Ирану оружейных экспорт. В России напомнили Секретариату, что у него нет подобных полномочий и любые расследования станут нарушением Устава организации.

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