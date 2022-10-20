В МИД России назвали слухи про иранские дроны «притянутыми за уши»

Сообщения о беспилотниках уже не раз опровергались и Москвой, и Тегераном, подчеркнула Мария Захарова.

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В Министерстве иностранных дел России ответили на слухи об иранских дронах. В дипломатическом ведомстве такие сообщения назвали «притянутыми за уши».

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что американская пресса в своих публикациях по этой теме ссылалась на неназванные источники. Сообщения о беспилотниках уже не раз опровергались и Москвой, и Тегераном, подчеркнула дипломат.

«Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», - сказала она в ходе брифинга.

Еще в конце августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию Washington Post одним из участившихся информационных вбросов.