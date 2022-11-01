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Бочки с маслом и тайники в зерне: эксперт перечислил каналы контрабанды оружия с Украины

Анна Касаткина
14:19 01.11.2022
По словам специалиста, вооружение по нелегальным каналам уходит обратно в Европу или на Ближний Восток.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В контрабанду западного оружия с Украины вовлечено множество государств, его вывозят различными способами в страны Европы и Ближнего Востока. Об основных каналах нелегальных поставок вооружений в беседе со «Звездой» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Как отметил собеседник, обратно в европейские страны уходит очень большое количество поставляемого Украине оружия. Так, по некоторым оценкам, для стрелкового оружия эта цифра составляет 70%, сказал Кнутов.

Эксперт напомнил, что факты контрабанды недавно вскрыла полиция Финляндии.

«Она (финская полиция. - Прим. ред.) утверждает, что оружие поступает не только на территорию Финляндии, но и в Швецию, Данию и Нидерланды... Есть разные версии по поводу того, как это оружие попадает непосредственно в Европу. Есть две версии. Первая - это беженцы (украинские. - Прим. ред.) провозят контрабандой. Например, это пистолеты, это патроны, это гранаты. Это вполне возможно сделать. Есть и предположение, что на границе уже непосредственно европейских государств созданы целые схроны, в которых хранятся большие арсеналы оружия. Оттуда это оружие потихонечку изымается и потом небольшими партиями переправляется в другие государства европейские», - пояснил Кнутов.

Еще один «мощный» рынок сбыта, по его словам, это Ближний Восток, на который оружие идет по абсолютно другим каналам.

«Если покупателя интересует какая-то партия американских винтовок либо европейских, это оружие размещают в бочках с маслом... Оружие в масле не портится, может находиться достаточно долго. И это оружие даже продается бочками. Как правило, в одну бочку помещают десять винтовок либо десять автоматов», - отметил он.

В контрабанде вооружения могут быть замешаны порты Румынии и Албании, добавил Кнутов. В последнем государстве еще с 90-х годов существует канал поставок, который в свое время занимался поставками вооружения из Югославии, подчеркнул эксперт.

«Еще один вариант связан с поставками оружия через Йемен... Туда кораблями доставляются непосредственно либо бочки с оружием, либо если это грузы, связанные с зерном, либо какие-то другие грузы, то там это контрабандное оружие находится. И таким образом стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и дроны... Они идут даже на Ближний Восток», - заключил Кнутов.

В июле СМИ сообщили, что НАТО и Евросоюз серьезно обеспокоены рисками контрабанды оружия с Украины, в том числе того, что они сами ей поставляют. В частности, в Еврокомиссии запустили хаб по борьбе с контрабандой оружия и мигрантов с Украины в Евросоюз через Молдавию.

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