По просьбе России Совбез ООН проведет два заседания по Украине

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Совет Безопасности ООН проведет два заседания по запросу РФ. Среди тем, которые просит рассмотреть Россия, надуманные обвинения в адрес Ирана в поставках России беспилотников, а также деятельность биолабораторий на территории Украины. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о графике работы Совбеза в ближайшие дни.

«На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в поставках беспилотников России, - ред.), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», - процитировало ТАСС слова российского представителя.

Накануне Полянский сообщил, что Россия поставит ООН в известность о готовящейся провокации со стороны Киева с так называемой «грязной бомбой».