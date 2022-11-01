Выше пенсии и меньше мошенничества: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В России с 1 ноября начнется осенний призыв на срочную военную службу, некоторые граждане получат прибавки к пенсиям, изменятся стандарты проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этих и других нововведениях — читайте в материале «Звезды».

Стартует осенний призыв на срочную службу

С 1 ноября в России стартовал осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. Обычно кампания начинается 1 октября, однако в этом году ее старт перенесли в связи с перегруженностью военкоматов из-за проведения частичной мобилизации.

Ожидается, что в войска направят 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Как заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, призывники не будут проходить срочную службу в частях на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Пенсии идут в рост

Размер прибавки к пенсии по старости гражданам, которым исполнилось 80 лет, с 1 ноября вырастет и составит 14 441 рубля.

Увеличенную отраслевую прибавку, как ожидается, получат также 36 тысяч работников угольной промышленности и 49 тысяч членов летных экипажей. Размер этих выплат в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

На карту «Мир» можно получить больше соцвыплат

Перечень выплат из федерального и регионального бюджетов, которые могут зачисляться на карту «Мир» при указании только ее номера, с 1 ноября дополнен 30 новыми позициями. Это касается, в частности, стипендий для студентов, пособия по безработице и компенсации расходов по газификации жилья. Выплаты также можно будет получить на номер счета без карты и наличными.

Меняется стандарт проверок в сфере ЖКХ

С 1 ноября в России в рамках борьбы с мошенничеством вступает в силу новый ГОСТ ЖКХ — для организаций, которые проводят проверку приборов учета в квартирах и домах, появились новые требования. Так, у компаний должна быть аккредитация и сопутствующая документация, где подробно прописана процедура осмотра счетчиков. По словам экспертов, на стоимости жилищно-коммунальных услуг нововведение не скажется.

Органы власти переходят на открытое ПО

Эксперимент по использованию программного обеспечения для компьютеров на условиях открытой лицензии стартует в РФ 1 ноября и продлится до 30 апреля 2024 года. Открытое лицензия предполагает возможность пользования разработками других компаний, открытое ПО содержит доступный для просмотра, изучения и редактирования исходный код.

Целью эксперимента является создание условий для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами регионов и органами местного самоуправления.

Вывоз икры с Камчатки ограничивается

С 1 ноября физическим лицам запрещено вывозить из Камчатского края более 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека одним рейсом. Эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб продлится по 1 августа 2025 года и призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.