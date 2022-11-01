Стартовал осенний призыв на срочную службу в ВС РФ

Ожидается, что в войска будут направлены 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы стартовал в России. Обычно кампания начинается 1 октября, но в этом году из-за проведения частичной мобилизации военкоматы были перегружены, поэтому старт призыва перенесли на один месяц.

Ожидается, что в войска будут направлены 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как накануне объяснил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, призывники не будут проходить срочную службу в частях на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отметил начальник 4-го управления ГОМУ Владимир Цимлянский, к проведению призывной кампании все готово. Военные комиссариаты обеспечены всем необходимым для обеспечения пополнения, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что осенний призыв не будет проводиться в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов России – Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе в связи с физико-географическими условиями в этих регионах.