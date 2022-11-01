Россиянам рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с новыми правилами поверки счетчиков

В перспективе состоится переход на дистанционное и автоматическое снятие показаний счетчиков.

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Новые правила поверки счетчиков, которые вступили в силу с 1 ноября, призваны побороть мошенничество в сфере ЖКХ и не должны сказаться на сумме платежей. С таким заявлением выступила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», - цитирует Лебединскую агентство «Прайм».

С ее слов, новые правила вряд ли повлияют на объем платежей за услуги ЖКХ, так как собственники чаще меняют счетчики на новые вместо их поверки.

Ранее заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько заявил, что в России планируют увеличить количество россиян, которые будут получать субсидии на оплату ЖКУ. В частности, ведомство собирается уменьшить долю расходов за коммунальные платежи для некоторых категорий граждан.