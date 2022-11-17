В Варшаве заявили, что Украина не виновна в инциденте, несмотря на то, что ее ракеты стали причиной гибели двух человек.

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Украинских экспертов допустили на место падения ракет в Польше. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Украинские эксперты допущены на место», — написал он в Twitter.

При этом Кумох подчеркнул, что Украина не несет вины за случившееся, несмотря на то, что ракета была выпущена украинским ПВО, так как страна «защищает себя».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не обладает точными данными о происшествии в Польше и не знает «на сто процентов», какого типа были упавшие ракеты. По его словам, эти сведения можно будет озвучить по завершению расследования.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух «российских» ракет, в результате чего погибли два человека.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

Президент США Джо Байден, находившийся в это время на саммите G7 на Бали, проинформировал партнеров G7 и НАТО, что ракеты были выпущены из украинской ПВО. Позже он также заявил, что слова Зеленского, отрицающего, что ракеты были украинскими, не являются доказательством.

Несмотря на то, что ракеты были выпущены украинской ПВО, в НАТО ответственной за инцидент считают Россию, которая начала спецоперацию. В Кремле в ответ на это предложили «отмотать назад» еще дальше, чтобы увидеть настоящих виновников конфликта.