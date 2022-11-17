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В Кремле прокомментировали обвинения Белого дома в сторону России о ракетном инциденте в Польше

Максим Крюков
05:04 17.11.2022
В США ответственность за происшествие в Польше возложили на Россию.
В Кремле прокомментировали обвинения Белого дома в сторону России о ракетном инциденте в Польше
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома о том, что ответственность за ракетный инцидент в Польше несет «Россия, обстрелявшая Украину ракетами», сказал, что первопричиной являются Соединенные Штаты и Североатлантический блок.

«Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего - это НАТО и США во главе», - передают его слова РИА Новости.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский знал, что в Польшу залетели украинские ракеты.

В Министерстве обороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

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