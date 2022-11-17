В МИД РФ заявили об автоматическом продлении зерновой сделки на 120 дней

Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, предупредили в МИД РФ.

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В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, это произошло в автоматическом режиме.

«18 ноября истекает срок действия четырехсторонней "сделки" (Россия - Турция - Украина - ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило», - говорится в заявлении МИД РФ.

При этом официальная Москва подчеркнула необходимость исполнения «пакетной» части сделки и выполнения российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта.

«Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка"», - напомнили на Смоленской площади.

Как отметили в МИД РФ, любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться.

Напомним, что после украинского теракта, совершенного 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора», Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов. После получения гарантий, что подобное не повторится, Москва вернулась к исполнению соглашения.