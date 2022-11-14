Кремль: Путин не планирует контакты с Генсеком ООН перед принятием решения о зерновой сделке

Ранее Организация Объединенных Наций заверила Москву, что ограничение на вывоз российского зерна в скором времени будет снято.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует контактов с Генсеком ООН Антониу Гутерришем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Пока не планируется», - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли какой-то контакт с Генсеком ООН перед принятием решения по судьбе зерновой сделки.

Ранее Организация Объединенных Наций заверила Москву, что ограничение на вывоз российского зерна в скором времени будет снято. О намечающемся прогрессе в ситуации с зерновой сделкой сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Москва отвела международной организации время для выполнения обязательств до «логичного дедлайна» - 18 ноября. Российская сторона, в свою очередь, при принятии решения относительно продления сделки будет ориентироваться на результативность усилий ООН и эффективность своей части соглашения.

Напомним, утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить свое участие в соглашении.