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Yahoo: большинство в США против переизбрания Байдена и Трампа

Ирина Елагина
19:13 29.10.2022
По данным соцопроса, кредит доверия у Байдена и Трампа в Америке крайне низок.
Yahoo: большинство в США против переизбрания Байдена и Трампа
© Фото: Stephen Zenner, Keystone Press Agency, Globallookpress
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По данным социологического опроса, большинство американцев не поддержат кандидатуры Джо Байдена и Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Американская компания Yahoo совместно с YouGov изучили общественное мнение и выяснили, как относятся в США к возможному участию действующего и бывшего президента США в предстоящей президентской гонке.

Опрос показал, что 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, «следует ли Байдену снова баллотироваться на пост президента в 2024 году». При этом 21% ответили, что не уверены, стоит ли ему переизбираться и только 22% поддерживают переизбрание Байдена.

Ответы на аналогичные вопросы по Трампу дали схожие результаты. Исследование показало, что 57% американцев уверены, что Трампу не нужно больше баллотироваться в президенты США, примерно каждый третий респондент (29%) заявил, что готов поддержать кандидату Трампа и не против его возвращения в Белый дом, 14% не смогли уверенно ответить на вопрос.

Соцопрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года с участием 1629 совершеннолетних американцев, погрешность результатов, по данным аналитиков, колеблется в районе 2,7%.

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