В Белом доме подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году

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В Белом доме подтвердили планы американского лидера Джо Байдена принять участие в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году. О планах президента баллотироваться на новый срок во вторник в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», - сказала Карин Жан-Пьер.

Напомним, конкурентом Джо Байдена на выборах может стать Дональд Трамп. Бывший президент уже не раз говорил, что обязательно выдвинет свою кандидатуру.

Более того, он назвал нынешнего американского лидера «врагом государства». Также Трамп обвинял Байдена в опустошении стратегического резерва нефти.