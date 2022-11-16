Reuters: НАТО проведет заседание в Брюсселе после инцидента в Польше

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После сведений о падении двух ракет якобы российского производства на территории Польши в Брюсселе утром 16 ноября пройдет заседание совета НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейского дипломата.

«Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше», - говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

Издание Lublin112 сообщило, что у обломков ракеты, упавшей в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной, не нашли маркировки, которая могла бы указывать на ее происхождение. Кроме того, официальный представитель польского правительства Петр Мюллер призвал не публиковать неподтвержденную информацию.

Глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, в свою очередь, заявил об отсутствии ясности по ситуации в Польше. Он также отметил, что необходимо дождаться проверенной информации от польской стороны, которая прояснила бы ситуацию.