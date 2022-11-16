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Глава минобороны Венгрии заявил об отсутствии ясности по ситуации в Польше

Максим Крюков
00:44 16.11.2022
Министр обороны страны также добавил, что провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главами оборонных ведомств нескольких государств.
Глава минобороны Венгрии заявил об отсутствии ясности по ситуации в Польше
© Фото: honvedelem.hu
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Будапешт пока не владеет полной картиной происходящего вокруг упавших ракет якобы российского производства в районе населенного пункта Пшеводув в Польше. Об этом заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки после заседания Совбеза страны. Он также отметил, что необходимо дождаться проверенной информации от польской стороны, которая прояснила бы ситуацию.

«Мы не знаем точно, что произошло, ждем сообщения наших польских коллег. Мы внимательно следим за развитием событий, венгерская армия, как всегда, стоит на защите страны. Пока что нам нет необходимости предпринимать какие-то особенные шаги, за исключением того, что мы постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать, если что-то случится», - передает его слова телеканал М1.

Министр обороны Венгрии также добавил, что переговорил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главами оборонных ведомств нескольких государств.

«На основании имеющейся на настоящий момент информации все призывают к спокойствию, надо дождаться, какую информацию представит Польша», - сказал Салаи-Бобровницки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В МО РФ подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

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