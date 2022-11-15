Lublin112: у обломков взорвавшейся в Польше ракеты не нашли маркировок

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У обломков ракеты, упавшей в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной, не нашли маркировки, которая могла бы указывать на ее происхождение. Об этом сообщает местное издание Lublin112.

«Как установил наш корреспондент, нельзя сказать, что это российские ракеты», - заявили в издании.

Кроме того, официальный представитель польского правительства Петр Мюллер призвал не публиковать неподтвержденную информацию. В Пентагоне также уверяют, что нет данных, которые подтверждали бы сообщения об упавших российских ракетах.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России заявили, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в Пшеводуве являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.