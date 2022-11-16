Накал русофобии: почему РФ обвинили в обстреле Польши из-за выпущенных украинцами ракет

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ситуацию с ракетами, упавшими на территории Польши, не удалось использовать для эскалации конфликта. Меньше чем за сутки все стороны прямо или косвенно признали, что эта ракета украинской системы ПВО. Об этом заявили президент США Джо Байден, польский лидер Анджей Дуда, а затем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Когда в фермерском хозяйстве прогремел мощный взрыв, крошечное приграничное село Пшеводув — шесть километров от границы с Украиной, население в 500 человек — стало фигурантом крупной геополитической партии.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — заявил после инцидента официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

До этого заявления формулировки менялись. Сначала польский МИД обвинил Россию, даже вызвал посла Сергея Андреева. Встреча продлилась четыре минуты, без рукопожатий и вежливостей — вручили ноту и объяснили позицию. Затем президент Польши Анджей Дуда аккуратно намекнул: вероятно, ракета российская, но это не точно. И только после того, как сам американский президент объявил, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, тексты с речью польскому лидеру срочно пришлось переписывать.

«Нет никаких доказательств, что это было преднамеренное нападение на Польшу. По всей вероятности, это была ракета российского производства типа С-300. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, запущенная российской стороной», — сказал он.

За все время проведения спецоперации ракеты пересекли границу с НАТО именно во время самого главного международного события года — саммита G20. Индонезия, Бали, 5.30 утра. Звонок в Варшаву и консультации с Джо Байденом. Рядом госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Как отметили в Кремле, такой озабоченности западные политики почему-то не проявляли в момент диверсии на «Северном потоке-2».

«Мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления, что произошло», — отметил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Президент Швейцарии в самый разгар обсуждений был чуть ли не единственным, кто призвал к максимальной сдержанности, — страна и в вопросе украинского конфликта до сих пор удерживает нейтралитет. Ситуацию прокомментировал и турецкий лидер.

«Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия говорит: это происшествие не имеет к нам никакого отношения. Это могла быть техническая ошибка. На утренней встрече с Олафом Шольцем мы говорили, что необходимо провести детальное расследование. Он также сказал, что не надо делать поспешных выводов», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Позиция канцлера ФРГ Шольца — отдельная тема. Он действительно призывает дождаться итогов расследования, но не упускает возможности не напрямую обвинить Россию.

«Эти разрушения должны быть обследованы, а обломки ракет должны быть изучены. Всего этого не было бы без конфликта России и Украины, без ракет, которыми сейчас интенсивно и масштабно обстреливают украинскую инфраструктуру», — заявил он.

Немецкому канцлеру уже ответили в российском МИД.

«Все-таки отвечу Шольцу на его это "всего этого не было бы без агрессивной войны России против Украины". Всего чего? Восемь лет регион истекал кровью. Не знаю про "всего", но многого бы не было точно, если бы США и НАТОвские страны, в первую очередь, среди них Германия, не стали после обретения Украиной суверенитета подрывать там общественно-политический строй и натаскивать людей на антироссийских идеях», — отметила официальный представитель Мария Захарова.

Система НАТО по информационному давлению на Россию внезапно дала сбой: если Москва не виновата, а ракету в Польшу направило украинское ПВО, так кого наказывать? Задачу попытался решить генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Наш предварительный анализ свидетельствует, что инцидент, скорее всего, был вызван действиями украинской ПВО. Это не вина Украины. В конечном итоге, ответственность несет Россия», — заявил он.

Что это была за ракета и какие выводы можно сделать даже по фотографиям обломков рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Это ракета зенитно-ракетной системы С-300ПТ... Известны изображения этих ракет, были даже части ракет, которые Украина пыталась применить в качестве противовоздушных, но они там падали и не разрушались. С-300 у них давно стоит на вооружении и ракеты не обновлялись. То, что произошло, связано с тем, что ракета вышла за сроки своего хранения и не сработала штатно. Вместо того, чтобы сбивать воздушную цель, улетела в Польшу и поразила трактор», — пояснил он.

Гибель двух человек спровоцировала Украина, но не виновата. Вот и все заключение. В НАТО также добавили, что не видят признаков того, что Россия планирует нападение на альянс. Киев такие результаты расследования не устроили: украинцы требуют доступ к месту падения ракеты, чтобы провести свои проверки. Запад же все их проблемы деликатно отодвигает на задний план.

«Они фактически дали команду к отступлению информационному антироссийскому, потому что поняли что здесь Россия ни при чем, а развитие событий может пойти по катастрофическому сценарию», — сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Осторожности ради пилоты уже корректируют свои маршруты: воздушное пространство Польши от границы с Украиной до Варшавы опустело. Союзники по НАТО дали понять, что очаг конфликта потушен, пятую поправку устава, которая предполагает ответную реакцию на нападение на участника альянса, не активируют. Если это и была чья-то провокация с целью вовлечь Запад в нечто масштабное, то она сорвалась.