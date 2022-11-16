«Не сработала штатно»: эксперт объяснил, почему украинская ракета улетела в Польшу

Специалист отметил, что комплексы С-300 стоят на вооружении ВФУ, а ракеты давно не обновлялись.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В польской деревне Пшеводув упали обломки ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300, рассказал в студии «Звезды» известный российский военный эксперт Алексей Леонков. Специалист предположил, что украинская ракета не сработала штатно, поскольку вышел срок ее хранения.

«Если посмотреть по временному лагу - это происходило во время применения наших ракет морского, воздушного и наземного базирования, крылатых ракет по критической инфраструктуре Украины, по ее военным объектам и узлам связи. Украина пыталась сбить эти ракеты. Но так как С-300 у них давно стоит на вооружении и ракеты не обновлялись, то, что произошло, связано с тем, что ракета вышла за сроки своего хранения и не сработала штатно. Вместо того чтобы сбивать воздушную цель, улетела в Польшу и поразила трактор», - считает Леонков.

На сегодняшнем брифинге в Минобороны России заявили, что в Польше упала украинская ракета. Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что упавшие обломки идентифицированы как элементы С-300 Украины.

Президент США Джо Байден рассказал партнерам по НАТО, что ракета упала в Польше из-за работы украинской ПВО. Польский президент Анджей Дуда заявил, что у него нет доказательств, что упавшая на территорию страны ракета выпущена российской стороной. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, предварительные оценки альянса говорят, что в Польше упала ракета ПВО Украины, но в этом нет вины Киева.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов