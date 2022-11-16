Политолог объяснил, что на самом деле вскрыла ситуация с ракетами в Польше

Эксперт обратил внимание, что именно в Вашингтоне первыми дали сигнал, что в данном случае необходимо сохранить объективность.

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Инцидент с ракетами в Польше показал, что эта страна не может рассчитывать на поддержку Запада. Такое заявление сделал политолог Василий Колташов в разговоре со «Звездой».

Он заявил, что попытка обвинить Россию в том, что ракета, упавшая на Польшу, является российской, не удалась.

«Очевидно, что эта попытка продемонстрировала неспособность... продемонстрировать готовность Запада по-настоящему драться, вступить в ядерный конфликт, на что вроде бы американские политики намекали», - сказал он.

Однако, обратил внимание политолог, именно в Вашингтоне первыми дали сигнал, что в данном случае необходимо сохранить объективность.

«Это говорит о том, что польское государство, увлекаясь своей ненавистью к России, в лице польского правительства, не может рассчитывать на поддержку Запада, и единственное, что может предпринять, это попытаться взять Западную Украину», - подчеркнул Колташов.

Накануне польские средства массовой информации и официальные лица заявили, что российские ракеты упали на территорию польского села Пшеводув. Позже в Минобороны России назвали такие сообщения со стороны Варшавы намеренной провокацией.

Сегодня официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что зафиксированные на фотографиях с места ЧП обломки были идентифицированы российскими специалистами как элементы ракеты комплекса ПВО С-300.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет доказательств, что упавшую на территорию страны ракету выпустили российские военные.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предварительные данные говорят о том, что в польском населенном пункте был прилет ракеты ПВО Украины.