Кабмин ФРГ заявил о невозможности закрытия неба над Украиной

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Германия и ее партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине. С таким заявлением выступил кабмин ФРГ.

«Введение бесполетной зоны опасно тем, что приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией. Вместе со всеми нашими партнерами по альянсу мы едины во мнении, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны на Украине», - приводит РИА Новости заявление представителя германского правительства Вольфганга Бюхнера.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал страны Евросоюза закрыть небо над Украиной «ради своей безопасности». Это не первая просьба украинских властей к членам НАТО, несмотря на четкую позицию последних о недопустимости создания бесполетной зоны на Украине без катастрофической эскалации конфликта.

Накануне вечером польские СМИ сообщили о падении двух якобы «российских» ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ряд стран Евросоюза поспешили обвинить Москву в агрессии. В Минобороны России заявили, что никаких ударов в районе польско-украинской границы не наносилось, а продемонстрированные польскими СМИ обломки ракет не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Специалисты идентифицировали упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Позже эту информацию подтвердил президент США Джо Байден, который уведомил партнеров по НАТО и G7, что причиной взрыва в Польше стала украинская ракета ПВО.