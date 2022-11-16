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В Киеве призвали ЕС закрыть небо над Украиной

Ян Брацкий
13:31 16.11.2022
Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского заявил о критической ситуации на объектах энергетической инфраструктуры Украины.
В Киеве призвали ЕС закрыть небо над Украиной
© Фото: Pavel Nemecek, CTK, GlobalLookPress
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал страны Евросоюза закрыть небо над Украиной.

«Не нужно искать оправданий и откладывать важные решения. Время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности», - написал Подоляк в Twitter.

Ранее украинские власти уже обращались к европейским союзникам с такой просьбой. Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной сразу после начала специальной военной операции. Столтенберг тогда подчеркнул, что на НАТО лежит ответственность за то, чтобы ситуация на Украине не переросла в полномасштабную войну на европейском континенте с участием союзников по блоку.

Ранее заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации на объектах энергетической инфраструктуры Украины. Очередной массированный ракетный удар ВС РФ нанесли накануне. Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после теракта СБУ на Крымском мосту.

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