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Наука выживания: как мобилизованные проходят огневую, медицинскую и саперную подготовку на полигоне Кадамовский

Виталий Никулин
09:54 15.11.2022
Мобилизованные осваивают самые современные образцы вооружений и учатся обращаться с передовыми изделиями тактической медицины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Интенсивность подготовки мобилизованных на полигоне Кадамовский в Ростовской области комментировать излишне. Повсюду дым и взрывы, слышна стрельба. Обучение проходит под руководством опытных инструкторов. Буквально каждый шаг, каждое движение и действие контролируется людьми, которые уже побывали в зоне проведения спецоперации.

Демонстрация саперных хитростей, а точнее того, как не стать их жертвой, на учебной точке по взрывному делу. По соседству инструктор по медицинской подготовке проводит экзамен на знание основ оказания первой доврачебной помощи. На поле боя современный солдат должен уметь обращаться как с простым жгутом, так и с самыми современными изделиями тактической медицины.

«Тут все, в основном, кто проходил боевые действия, горячие точки. Каждый свою лепту вносит, рассказываем. Аптечки уже новые, модернизированные пошли», - рассказал инструктор по военно-медицинской подготовке с позывным «Скальпель».

Огневая подготовка не останавливается ни на секунду. Все с современными образцами вооружения. Бойцы осваивают новые СВД-М, далее работу начинают мобилизованные с АК-12. Буквально через пять-десять минут пребывания на полигоне начинаешь понимать, зачем инструкторам нужны тактические наушники и чувствуешь их необходимость буквально своими перепонками.

«Патронов, снарядов, имитационных зарядов не жалеем, потому что это сказывается на морально-психологической подготовке людей к предстоящим боевым действиям», - отметил командир взвода с позывным «Бешеный».

Не менее важна для боевого духа уверенность в благополучии своих близких. Все, кто прошел профессиональную военную переподготовку, и готов отправиться в зону проведения СВО, помимо полной амуниции, оружия и боеприпасов уже получили первые ежемесячные денежные выплаты в размере 195 тысяч рублей. Большинство мобилизованных перечислили их родным.

«Это, наверное, самое главное. Человек знает, что его семью не бросят, что бы не случилось. Для нас самое дорогое - это наши семьи, наши дети, наша страна», - признался командир мотострелкового отделения с позывным Богдан.

Накануне Минобороны РФ показало кадры с одного из полигонов в Крыму, где мобилизованные военнослужащие проходят специализированную полосу препятствий, над которой работали специалисты психологической службы. С целью создания максимально реалистичной обстановки на полосе препятствий активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудио сопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.

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